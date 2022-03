Wéér crisisoverleg vanwege tekort aan noodopvang vluchtelingen. Kan dat niet anders?

Yvette bouwt al jaren aan vrede in Oekraïne, en dan ineens moet ze vluchten voor een oorlog

SEVERODONETSK/CHISINAU/OSS - Net nu Oekraïne haar zo hard nodig heeft, moet Yvette Langenhuizen uit Oss (37) evacueren voor haar eigen veiligheid. Jarenlang was zij met haar team van internationale waarnemers dé ogen en oren in de onrustige grensregio met Rusland. ‘Het is ontzettend pijnlijk dat juist nu de wereld niet goed ziet wat er daar gebeurt’.

8 maart