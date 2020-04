Weer brand bij zendmasten: twee keer raak in Veldhoven

VELDHOVEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben twee zendmasten langs de Heerbaan in Veldhoven in brand gestaan. Eerder vlogen al zendmasten in Nuenen en Liessel in de fik. Daar werd uitgegaan van brandstichting.

De politie houdt ook bij de twee branden in Veldhoven rekening met brandstichting, zegt een woordvoerder. ,,Maar meer kan ik daar op dit moment niet over vertellen. We zijn nog volop met onderzoek bezig.” De woordvoerder laat weten dat de politie in nauw contact staat met de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid.

Bij de eerdere twee branden in Liessel en Nuenen werd al gauw de link gelegd met activisten die tegen de komst van 5G-internet zijn. Dat vermoeden werd veroorzaakt door door de leus ‘Fuck 5G’ die in Liessel op een kast bij de zendmast was geschilderd. Buiten de regio zijn ook branden gemeld in zendmasten in Beesd, Rotterdam en Oudenbosch.

Ook Rob Bongenaar, directeur van de vereniging van mobiele netwerkoperators Monet, legde vrijdag de link met 5G-activisme. ,,Het vermoeden bestaat dat het gaat om 5G-activisme’’, zei hij. De woordvoerder van de politie houdt duidelijk een slag om de arm: ,,We weten echt nog niet of er een verband is. Het is makkelijk te speculeren daarover, maar we weten het echt nog niet.”

Wat de schade is aan de twee masten in Veldhoven is op dit moment nog onduidelijk. Het gaat om de masten bij kinderboerderij De Hazewinkel en het Peter Benenson Park.