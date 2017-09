Weer brand bij Arriva in Tilburg, nu ook autobrand in dezelfde straat

Zorginstelling Tilburg woest op OM en overweegt juridische stappen na beschuldiging miljoenenfraude

TILBURG/GOIRLE – Twee eigenaren van RegioZorgZuid (Tilburg) en RegioZorgWest (Zaanstad) zijn deze week opgepakt op verdenking van grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb's). Hoewel de verdachten op papier de eigenaren zijn van de vestiging in Tilburg, heeft RegioZorgZuid niets met de beschuldigingen te maken, zegt teamleider Rien Schraven tegen deze krant. ,,We worden door het OM in hun persbericht compleet door het slijk gehaald."