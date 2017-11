Weer bewoner van Belgische villawijk geliquideerd

SON/NEERPELT (B) - Marcel van Hout is de vijfde Nederlandse bewoner van de chique buurt Grote Heide in Neerpelt die wordt vermoord. Vier zware criminelen gingen hem voor.

Wie bij Borkel en Schaft de Nederlands-Belgische grens oversteekt, waant zich in een oase van rust. De Neerpeltse villawijk Grote Heide wordt gedomineerd door groene bossen afgewisseld met oprijlanen die leiden naar juweeltjes van huizen. Welgestelde Nederlanders hebben hier een villa die al snel een bedrag met zes nullen kost. Ook Marcel van Hout.

De geboren Eindhovenaar werd woensdag dood gevonden in zijn wit gestucte villa aan de Tisselrietweg. Geen dranghekken en afzetlint hier de volgende dag. Een flink hekwerk schermt het perceel af van de weg. In de tuin staan flinke palen met meerdere bewakingscamera’s. Mannen in witte pakken lopen in en uit het huis. Publiek is er niet. Heel sporadisch passeert een nieuwsgierige buurtbewoner op de fiets.

Volledig scherm Liquidatie Eindhovenaar in Neerpelt. © ANP

Op zichzelf

Dit is een wijk waar de bewoners vooral op zichzelf zijn. Omwonenden kennen Van Hout maar mondjesmaat en omschrijven hem als een vriendelijke man die altijd even zwaaide in het voorbijgaan. Op het nieuws dat hun buurman is doodgeschoten reageert de één geschokt, de ander haalt zijn schouders op.

De villawijk in Neerpelt staat immers bekend om de zware criminelen uit Nederland die er woonden. Buurtbewoners konden al vier keer in de krant lezen hoe een plaatsgenoot werd geliquideerd. De slachtoffers woonden op een steenworp afstand van elkaar en van de villa van Van Hout.

Klepper en Mieremet

In 2000 wordt drugscrimineel Sam Klepper in zijn geboortestad Amsterdam doodgeschoten. Hij vormde lange tijd een gevreesd duo met John Mieremet, die op zijn beurt in november 2005 in Thailand wordt geliquideerd. Beiden hadden een villa in Neerpelt, evenals drugshandelaar Marco Eijk. In april 2004 wordt hij vlakbij de Belgische grens van de weg gereden en doodgeschoten nadat hij uit de auto klautert. Datzelfde jaar komt in september ook wijkgenoot en crimineel Robert Sengers om als kogels zijn Mercedes doorzeven bij een restaurant in het Brabantse Esbeek.

Brandstichting

Over de aanleiding van de gewelddadige dood van Van Hout is nog niets bekend. De buurt kent de zakenman uit Eindhoven echter ook van enkele opvallende incidenten. In 2010 werd brandgesticht in het huis dat Van Hout verderop in de wijk net had gekocht. De Belgische politie neemt dit incident mee in het moordonderzoek. Van Hout liet de restanten volgens omwonenden afbreken en bouwde aan de andere kant van de straat een villa van kasteelformaat.

Tijdens de bouw verblijft hij in de villa aan de Tisselrietweg. Eind 2011 wordt daar volgens omwonenden zijn toenmalige vrouw beroofd. Een gemaskerde man op een bromfiets wacht haar op en dwingt haar onder bedreiging van een vuurwapen het huis in. Hij bindt haar vast met plakband, doorzoekt de villa en vlucht met een vermogen aan sieraden. Later verhuist het stel naar hun nieuwe optrekje.

Succesvol zakenman

Deze incidenten en de beruchte geschiedenis van geliquideerde buurtgenoten voeden de geruchtenmachine. Zoals na elke liquidatie worden de beruchte namen uit de wijk aan elkaar gelinkt. De vraag is of ook Van Hout zich in de entourage van een van hen ophield, daar is vooralsnog geen aanwijzing voor. Bert de Rooij, advocaat van de broer van Van Hout: „Het clubje Nederlanders zal elkaar ongetwijfeld hebben gekend, maar zelfs ‘vage kennis’ is nog een te groot woord.”

Van Hout was in ieder geval een succesvol zakenman. Zo boerde hij verdienstelijk met zijn vastgoedbedrijf Elzerijs, zo blijkt uit de jaarcijfers. Eind 2015 beschikte het over zo’n 9 miljoen euro aan reserves. Daarnaast had Van Hout op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son en Breugel met Universal een groot bedrijf in de verkoop en verhuur van bouwmaterialen.