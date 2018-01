Weekoverzicht: storm, GenX in rioolwater en ramkraak

Storm laat ravage achter in West-Brabant

De storm op donderdag zorgde in heel West-Brabant voor problemen.

GenX gevonden in West-Brabants rioolwater

In de waterzuivering bij Bath zijn sporen van de omstreden stof GenX aangetroffen. Volgens waterschap Brabantse Delta gaat het niet om hoge concentraties, maar is de vondst wel ‘aanleiding voor vervolgonderzoek’, want het spul moet ergens in West-Brabant in het riool terecht zijn gekomen.

Aldi in Fijnaart weer open na ramkraak met grof geschut

De Aldi in Fijnaart is donderdag lange tijd dicht geweest na een nachtelijke ramkraak, waarbij met een tractor een groot gat in de buitenmuur werd geramd.

Was Van Puijfelik 'dupe' van cocaïne-lijn via Antwerpen?

De aangetroffen cocaïne in een zeecontainer bij papierverwerker Van Puijfelik Recycling in Oosterhout zat mogelijk verstopt in het staal. De container is die bewuste maandagmiddag 8 januari zelf door de papierverwerker opgehaald in Antwerpen en gelost op eigen terrein. 's Avonds viel een politiemacht binnen. Advocaat Rogier Hörchner van Van Puijfelik gaat van het scenario uit dat zijn cliënten zijn misbruikt om de lading van 40 kilo cocaïne (straatwaarde tegen de drie miljoen euro) te vervoeren en te stallen.

Ter overname aangeboden: sterrenrestaurant in Breda

Het Bredase sterrenrestaurant Wolfslaar wordt ter overname aangeboden. Dat geldt ook voor het naastgelegen Landhuis Wolfslaar (onder meer vergader- en trouwlocatie).

Grote hersteloperatie balkons in Breda in zicht: vergunning verleend