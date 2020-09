We werken nog thuis: ‘Het is nog steeds relatief rustig op de weg en in het openbaar vervoer’

Op 23 maart van dit jaar kondigde premier Rutte een intelligente lockdown aan. Anderhalve meter afstand houden, horeca op slot en vooral zoveel mogelijk thuiswerken. Dat waren grofweg de belangrijkste maatregelen die die dag werden benoemd. Hoe staat het er nu, bijna een halfjaar later, voor met dat thuiswerken? Doen we dat nog braaf, of zijn we mondjesmaat teruggegaan naar onze werkplek?

Specifiek inzoomen op Brabant is voor zowel de ANWB als de NS ondoenlijk. Maar de woordvoerster van de ANWB geeft direct aan dat het landelijke beeld ook voor onze provincie klopt. ,,Wat er over het algemeen op de weg gebeurt, is niet anders voor Brabant dan voor de rest van het land.”

Quote De dagelijkse files die er altijd stonden, staan er 's ochtends echt niet meer. ANWB

Stukken rustiger

En dat algemene beeld op de weg is dat het nog steeds stukken rustiger is dan normaal gesproken rond deze tijd van het jaar. ,,Voor ons lijkt het erop dat mensen inderdaad nog altijd thuis werken. De files die wij zien, ontstaan vooral door ongelukken en pechgevallen. In de vakantie was er veel sprake van recreatieverkeer, maar nu de vakantie voorbij is, zien we dat er weinig is veranderd ten opzichte van voor de vakantie", aldus de woordvoerster van de ANWB.

De afgelopen weken was er nog geen juist beeld te scheppen over de drukte op de weg en in het openbaar vervoer, juist vanwege die vakantieperiode. Nu de vakanties weer achter de rug zijn, lijkt het erop dat het nog steeds net zo rustig is op de weg als voor de vakantie. Volgens de ANWB niet opmerkelijk: ,,Het beleid is ook nog altijd dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten werken. Volgens mij wordt daar nog altijd gehoor aan gegeven.”

Volledig scherm Het beeld van drukke snelwegen is dit jaar minder terug te zien. © Bert Jansen

Wat haar opvalt is dat vooral de ochtendspits nog steeds rustiger is dan een vergelijkbare dag een jaar geleden. ,,De dagelijkse files die er altijd stonden, staan er 's ochtends echt niet meer. In de middag is het vaak wel wat drukker, maar dat komt vooral door bijzonderheden als ongelukken en pechgevallen. Er is niet meer echt sprake van een echte spits, zoals we die voorheen kenden.”

In juni bleek al dat er inderdaad minder files staan, maar dat er nog wel even veel kilometers worden gereden als vóór de coronacrisis. Toen bleek al dat het uitblijven van files vooral te danken is aan het feit dat we meer verspreid over de dag de weg op gaan.

Weinig forenzen

Ook in het openbaar vervoer is duidelijk te zien dat het nog altijd rustiger is dan op een vergelijkbare dag een jaar geleden, toen er nog geen sprake was van een coronacrisis. Dat wordt gemeten door middel van het aantal check-ins, waar Translink gegevens van verspreidt. De gegevens zijn landelijk en gaan over alle vervoersbedrijven. ,,Het aantal check-ins stijgt wel weer iets, maar het is wel duidelijk rustiger dan een jaar geleden”, aldus de woordvoerder van NS. ,,In de vakantie zag je vooral veel recreatieve reizigers, dagjesmensen. Nu neemt die doelgroep iets af en zien we weer meer studenten in het openbaar vervoer. Logisch, studenten moeten wel reizen met het openbaar vervoer. Maar echte forenzen, dus woon-werkverkeer, dat blijft uit.”

Quote Het echte woon-werkver­keer blijft uit. NS

Om het om te zetten in cijfers: dinsdag was er sprake van 51 procent minder check-ins in het hele land, tegenover normaal gesproken deze tijd van het jaar. Ruim de helft minder dus. Maandag was het verschil een stuk kleiner. Het scheelde toen namelijk maar 17 procent. Maar dat is volgens de NS-woordvoerder te verklaren: ,,Op maandag reizen er meer studenten en eventueel nog dagjesmensen, op dinsdag zie je normaal gesproken veel meer woon-werkverkeer.”

Thuiswerkregeling

De FNV gaf een paar dagen geleden aan te gaan onderhandelen over een thuiswerkregeling met werkgevers, nu het thuiswerken nog steeds voortduurt. Meer dan vier op de vijf FNV-leden wil zo’n regeling. Dat blijkt uit onderzoek van Totta Research in opdracht van de FNV. Aan het onderzoek deden ruim 9.400 leden mee, vooral werkzaam bij gemeente en rijksoverheid, in de financiële sector en callcentra.

In een thuiswerkregeling moeten onderwerpen als facilitering in materiaal, vergoeding, recht op thuiswerken én recht op kantoor werken, privacy, en afspraken over combinatie werk/privé geregeld worden.

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkplek, óók als je gedwongen thuis moet werken. Nu het thuiswerken langer gaat duren en werkgevers en werknemers zien dat het ook goed lukt, is er een nieuwe situatie die nieuwe afspraken vereist, ook voor de periode na corona.’