We moeten de tuintegels inruilen voor planten, maar sproeien mag dan weer niet...

Toen hij weer eens kostbaar drinkwater, ‘spa blauw in feite’, over zijn tuin stond uit te gooien, bekroop hem toch een bezwaard gevoel. ‘Sproeischaamte’ noemt waterexpert Kees van Leeuwen het fenomeen dat zich bij eerdere hittegolven van hem meester maakte. Al dat door het drinkwaterbedrijf gezuiverde water, dat zo je tuin in stroomt… ,,Het is best wel gênant”, aldus Van Leeuwen. De waterwetenschapper van onderzoeksinstituut KWR, tevens hoogleraar in Utrecht, vindt de oproep van de drinkwaterbedrijven dan ook heel begrijpelijk. In een fiks aantal provincies riepen de bedrijven mensen op om helemaal géén tuinen meer te sproeien. In Brabant wordt gevraagd het bewateren vooral tijdens piekmomenten in de avond uit te stellen.