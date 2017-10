'We moeten De Druiventros weer hot maken', maar hotel wordt aan alle kanten afgekraakt op RTL4

De twee proberen in de nieuwe RTL4-serie iets van het noodlijdende hotel te maken. Dat is nodig, want de recensies zijn slecht en met de komst van het nieuwe Van der Valk-hotel bij de afslag Tilburg centrum-oost dreigt een grote nieuwe concurrent.



Omwonenden van De Druiventros zijn wat minder kritisch op hun dorpsgenoten. ,,Ik heb hier achttien jaar geleden mijn huwelijksnacht doorgebracht'', zegt een vrouw uit Berkel-Enschot. ,,Toen was het net gerenoveerd.''



,,De inrichting is wel een beetje gedateerd'', zeggen anderen. ,,Wat oubollig.'' En: ,,Voor ik mensen zou adviseren om daar te eten, moet er wel iets veranderen. in het restaurant.''



Den Blijker en Reimers de taak om het hotel mooier en beter te maken. ,,Het moet weer hot worden'', zegt mede-eigenaar Rob Zoontjens. Dat gaat niet zonder hobbels - anders was er ook geen tv-serie omheen te maken. Maar het lijkt aardig te zijn gelukt, bleek eind september. Toen opende oud-burgemeester Peter Noordanus het vernieuwde hotel. ,,We kunnen er weer jaren tegenaan'', zei Robs vrouw Janny Zoontjens.