We klagen sinds corona meer dan ooit over herrie bij de buren

Zit je net rustig in je tuinstoel, besluit de buurman de Hollandse hits op volume ‘de hele buurt geniet mee’ te draaien. Klinkt herkenbaar? We klagen meer dan ooit, in ieder geval sinds de politie in 2012 begon met het bijhouden van cijfers, over geluidsoverlast van buren of van de straat. Dat blijkt uit politiecijfers die databedrijf LocalFocus heeft verwerkt.