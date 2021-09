‘We gingen zitten, namen geen hap, maar op het sein ‘Nu!’ kiepte iedereen het eten op tafel’

Jan Nuijten: ,,Van de Tweede Wereldoorlog herinner ik me alleen dat we wel eens in de schuilkelder onder ons huis zaten. Wij woonden hier in Bergen op Zoom om de hoek in Oud-Borgvliet, een wijkje met maar een paar woningen, in een voormalig café. Daar zat een flinke kelder onder waar we dan in doken. Van de bevrijding staat me alleen bij dat er legervoertuigen op het plein stonden, verder niets.