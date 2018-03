We gaan richting de lente: komend weekend 15 graden

BRABANT - Goed nieuws voor de koukleumen onder ons. Zaterdag wordt het in Brabant zo'n 16 à 17 graden. Dat betekent dat de winterjassen in de kast kunnen.

Hoewel vorig weekend menig schaatser nog op natuurijs stond, is dat natuurijs komend weekend zo goed als verdwenen. In de afgelopen jaren was het in hetzelfde weekend zo'n 8 of 9 graden, wat er voor zorgt dat we een zacht weekend tegemoet gaan.

De winterjassen moeten wel ingeruild worden voor een regenjas of paraplu. Het blijft veel bewolkt dit weekend. Zaterdag regent het laat in de middag en in de avond. Zondag hebben we vaker te maken met een bui.