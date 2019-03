Waterschapsverkiezingen in Brabant: ‘O ja, dat groene papiertje heb ik ook nog’

Het duizelt de kiezers. Want waar gaan die verkiezingen eigenlijk over? Water? Natuur? Het klimaat? Zo veel mensen, zo veel gedachten. Het schiet alle kanten op bij de Brabantse stemmers. ,,Het waterschap heeft niets met politiek - keuzes maken, prioriteiten stellen - te maken. Ze moeten gewoon zorgen dat we droge voeten hebben”, is Chris Verreijt in Maren-Kessel stellig. Blanco stemmen is voor hem zeker een optie.

Nu we er toch zijn

Bij het stembureau in Mariaheide is de opkomst voor Provinciale Staten en het Waterschap halverwege de middag zo’n beetje gelijk (beide rond de 20 procent). Onder het mom van: nu we er toch zijn, of zit er meer achter?

Anton van Hees (80) hoort zonder meer bij die laatste categorie. Hij somt moeiteloos op waar het waterschap zoal verantwoordelijk voor is: ,,Waterbeheersing, waterhuishouding en afvalwater.” Zijn stem, en die van zijn vrouw (‘Ik heb voorlichting gegeven, maar ze bepaalt zelf waar ze op stemt natuurlijk’) ging niet zomaar naar de eerste de beste op de lijst. ,,Ik heb er heel gericht over nagedacht. Er zijn juist heel veel verschillen tussen de partijen, er valt écht iets te kiezen. Zomaar iets stemmen is een weggegooide stem.”

‘Geldverslindende hobby’

Bij het handjevol stemmers dat het groene waterschapsbiljet in Mariaheide niet invulde, hoort het echtpaar Van der Hal. ,,Het waterschap is een geldverslindende hobby. Wij hebben helemaal niets met de waterschappen op.”

Ze hebben recht van spreken, de man des huizes heeft zelfs een arbeidsverleden bij het waterschap. ,,Er moet wat ons betreft meteen mee worden gestopt.” De taken van het waterschap zouden moeiteloos bij de provincie kunnen worden ondergebracht, vinden de twee.