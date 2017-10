Waterschappen starten onderzoek naar effect rubbergranulaat op waterkwaliteit

Dat zo’n onderzoek nu pas wordt gedaan heeft te maken met budgetten, aldus de woordvoerder. ,,De waterschappen hebben een onderzoeksbudget en moeten kiezen waar ze dat aan besteden. De ophef over rubbergranulaat richtte zich in eerste instantie op de volksgezondheid. Vandaar dat we daar toen niet meteen mee aan de slag zijn gegaan.’’

Tuf Recycling

Waterschap Brabantse Delta, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in Midden- en West-Brabant, wilde gisteren niet aangeven of ook het terrein van kunstgrasverwerker Tuf Recycling in Dongen nader wordt onderzocht. ,,We hebben na de uitzending wel contact gehad over Tuf Recycling met de Omgevingsdienst (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, die handhavend optreedt in opdracht van gemeenten, red.). Wat daaruit is gekomen kan ik helaas niet zeggen’’, aldus woordvoerder Rosanne Franken.