Waterschappen: schaatsen op uiterwaarden is gevaarlijk, doe het niet

Zes jaar cel voor Ossenaar die 5100 kilo cocaïne wilde invoeren

3 februari OSS/ROTTERDAM - De 45-jarige Arjen van den H. uit Oss moet zes jaar de gevangenis in voor zijn rol bij het invoeren van 5100 kilo cocaïne, in 2018. De rechtbank in Rotterdam heeft die straf vanmiddag opgelegd aan de inmiddels failliet verklaarde vrachtwagenchauffeur.