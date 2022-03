Waterschap waarschuwt: door de extreme droogte nu al sproeiverbod op komst

Cornelis Le Mair voor de derde keer bestolen van zijn kunst: ‘Van al die doeken is er geen een teruggeko­men’

Het is de derde keer dat werken van Le Mair zijn gestolen. De eerste roof vond plaats in 2002, toen bij een inbraak in zijn woning vier schilderijen uit zijn privécollectie werden meegenomen. ,,Twaalf jaar later zijn drie van mijn doeken gestolen in het Van Abbehuis in Eindhoven. En nu dit. Van al die doeken is er geen een teruggekomen. Echt rot en geen manier van doen”, vindt hij het.

24 maart