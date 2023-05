‘Waterschap veel te optimistisch over windmolens bij Haps en Oeffelt’

Bouwen per 2026, wat Waterschap Aa en Maas wil, is hoe dan ook een utopie. ,,Mijn ervaring is dat zo’n vergunningentraject en bouw op zijn snelst in zeven jaar te regelen is. Maar het kan net zo makkelijk twintig jaar duren”, zegt Michiel Moret, eigenaar van een bedrijf voor ontwikkeling van onder meer windturbines (Bright Green Solutions).



Moret is als inwoner van Sint Agatha tevens lid van Kernteam Bewonersgroep Windturbines Land van Cuijk.