Waterschap maait bij Dussen natuurzone vol weidevogels kaal: 'Nu rest er niet meer dan een kale vlakte'

Extra lange goederen­trei­nen over Brabants spoor

16:18 BREDA - Eind augustus rijden extra lange goederentreinen over het spoor in Brabant. De treinen worden een kleine honderd meter langer dan nu het geval is. Door meer wagons te koppelen, willen de vervoerders beter concurreren met de weg. Het gaat om een tijdelijke proef.