Waterschap gaat weiland ophogen, rechtszaak veehouder van de baan

Geen straf voor drugsbezit eigenaar Tilburgse coffeeshop Africa, wel betalen voor witwassen

TILBURG/BREDA - De eigenaar van coffeeshop Africa in Tilburg is donderdag veroordeeld voor het bezit van zo’n 100 kilo hasj en wiet, 30.000 voorgedraaide joints en het witwassen van 560.861,13 euro. De rechtbank in Breda legde de man echter geen straf op.

17:36