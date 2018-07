Waterschap Brabantse Delta: prioriteit ligt bij de extra aanvoer van water

Op de website van Waterschap Brabantse Delta heeft het laat het bestuursorgaan weten hoe en wat zij in deze periode precies doen. 'Waterschap Brabantse Delta houdt de droogtesituatie goed in de gaten en grijpt in waar nodig. Op dit moment ligt de prioriteit van het waterschap bij de extra aanvoer van water.'

Kwaliteit

Loco dijkgraaf Kees de Jong gaat in het artikel wat dieper in op de huidige prioriteiten en stand van zaken. ,,We treffen maatregelen om waar het kan extra water aan te voeren en het water te laten stromen om onherstelbare schade aan de natuur zoveel mogelijk te voorkomen."

Daarbij is ook de waterkwaliteit een prioriteit. ,,Als water namelijk lang stil staat heeft het een lange verblijftijd in het watersysteem. Dat is dat slecht voor de waterkwaliteit. Er ontstaan dan snel hoge concentraties blauwalg in het water, wat gevaarlijk is voor mensen en dieren. Dat willen we zo veel mogelijk voorkomen. Daarnaast willen we graag zo lang mogelijk aan de wateraanvraag door agrariërs voldoen."

Marksluis geopend

Normaal is het beleid van het waterschap gericht op het zoveel mogelijk vasthouden van water, zodat in droge tijden dat gebruikt kan worden. Dat vasthouden gebeurde dit jaar als sinds februari. Daarbij is het doel om het waterpeil in de Aa of Weerijs op hoogte te houden.

In de Mark, Vliet en Dintel zijn momenteel door de droogte problemen ontstaan in de doorstroming van het water. ,,Het water heeft een langere verblijftijd dan normaal. Om dat tegen te gaan worden er noodmaatregelen genomen. In samenwerking met Rijkswaterstaat is de Marksluis geopend om extra water vanuit het Wilhelminakanaal naar het Markkanaal te spuien. Hierdoor komt er extra water binnen. Ook wordt er vanuit de Roode Vaart extra water ingelaten."

Toezicht

Naast deze actieve verandering, houdt het waterschap ook veranderingen in het waterpeil in de gaten. Zo sluit het bestuursorgaan niet uit dat in gebieden onttrekkingsverboden worden ingesteld, als beken en sloten droog komen te staan.

'Het is heel belangrijk dat het waterpeil goed blijft omdat er anders onherstelbare schade aan sloten en beken ontstaat. Daarnaast is de kans bij (te) laag water groot dat de waterkwaliteit afneemt. Het ondiepe water wordt sneller warm en heeft minder zuurstof. Dat is dodelijk voor waterplanten en waterdieren', meldt het Brabantse Delta.