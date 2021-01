Waterschap blijft nuchter ondanks hogere waterstand in de Maas: ‘Het stroomt wat sneller, ziet er leuk uit’

DEN BOSCH - Rijkswaterstaat houdt al enkele dagen code geel aan voor verhoogde waterstanden in enkele rivieren, zoals de Maas. Waar in Limburg weilanden onder water komen te staan, maken ze zich bij het Waterschap Aa en Maas voorlopig nog geen zorgen. ,,We zijn alert en actief, maar dat is ons werk", laat een woordvoerder weten.

Vanwege de hevige regenval de afgelopen dagen in het stroomgebied van de Maas en de smeltende sneeuw in de Ardennen is het waterpeil de afgelopen dagen zo’n twee tot drie meter gestegen. De snel stromende zijrivier de Roer heeft de weilanden blank gezet tussen de Duitse grens en Roermond. Ook enkele kleinere wegen in het buitengebied zijn overstroomd.

In Limburg zijn ze dan ook in de hoogste staat van paraatheid. Voor het oosten van Brabant geldt dat nog niet. ,,Er is sprake van verhoogde afvoer, maar niet extreem. Dit zien we eens in de drie jaar”, vertelt de woordvoerder van Aa en Maas. ,,Ik woon zelf in Cuijk en ben bij de Maas gaan kijken. Inderdaad, het water staat hoog en het stroomt hard. Het ziet er leuk uit.”

Geen stress

Dat in Brabant geen paniek uitbreekt, heeft te maken met een verschil hoe de Maas in het gebied ligt. ,,In Brabant ligt de Maas tussen dijken, hij stroomt niet direct het gebied in. In Limburg is dat wel het geval.” Toch garandeert de woordvoerder dat het waterschap alles scherp in de gaten houdt. ,,We zijn alert en actief, maar dat is ons werk. We volgen procedures. Zondag en maandag wordt hier de piek pas verwacht en die wordt, zo is de verwachting, niet extreem.”

Geen stress in Brabant dus. Sterker nog: ,,We zijn juist blij met het water. Door de droogte is het fijn dat er zoveel regen is.”