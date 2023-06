Waterdiertjes uit de kasteelgracht vissen op Vaderdag; onder microscoop zijn het monsters

Hoe erg is het neerslagte­kort in Brabant? Experts over de droogte: ‘Het tekort is heel hardnekkig nu’

Al weken is het kurkdroog en het neerslagtekort is in twee weken tijd verdubbeld. Hoe erg is de droogte nu eigenlijk en moeten we ons zorgen maken? Volgens experts van het KNMI en Rijkswaterstaat is de droogte uitzonderlijk. „De komende week wordt cruciaal”, aldus Suzanne Maas van Rijkswaterstaat.