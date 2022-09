Waterbedrijven waarschuwen voor watercrisis: zes vragen over dreigend drinkwatertekort in Brabant

Komt er straks nog wel water uit de kraan? Als er niet direct wordt ingegrepen, is dat gegeven voor veel huishoudens niet meer zo vanzelfsprekend. Zo waarschuwt de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN) in een nieuw rapport. Ook in Brabant is er werk aan de winkel: zes vragen en antwoorden over het dreigend drinkwatertekort in de provincie.