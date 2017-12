Wat vinden de Belgen eigenlijk van ons?

8 redenen waarom Nederlanders geen Belgen zijn.

En andersom...



Ze spreken bij benadering dezelfde taal, maar Nederlanders en Belgen zijn alles behalve hetzelfde. Zoek de verschillen.



1. Dezelfde taal, een andere woordenschat

Taal is een grotere barrière dan je zou verwachten. Zo beschouwt het typische Vlaamse schoenenbedrijf Torfs het Nederlands als een andere taal dan het Vlaams: ,,Als je vertrouwen wil kweken, dan is het belangrijk om adresgegevens, typische woorden en de taal van een bepaald land op de juiste manier te gebruiken.’’ Hetzelfde product kan in de spreektaal anders genoemd worden. Nederlanders spreken bijvoorbeeld van een grasmaaier, terwijl Vlamingen dat een grasmachine noemen. Wat Nederlanders klittenband noemen, is voor Vlamingen velcro. Dezelfde taal, niet dezelfde woordenschat.



2. Wetten en regels lopen uiteen

In België, een federale staat opgedeeld in verschillende regio’s, wemelt het van de wettelijke bepalingen. Maar ook in Nederland kunnen lokale overheden hun eigen regels opstellen. Dat is lastig voor ondernemers. Ze moeten boekhouders, advocaten en consultants inzetten. Dat is erg duur, niet efficiënt en leidt af van de echt belangrijke bezigheid: handeldrijven.



3. Verkapt protectionisme

In België kunnen medicijnen zonder recept alleen worden verkocht in apotheken. In Nederland zijn ze ook in drogisterijen te koop.



4. Andere normen

Doe-het-zelfketen Maxeda weet uit ervaring dat in deze branche bijna geen enkele norm dezelfde is. Dat leidt tot heel wat frustratie. Voorbeeld: in België zijn de normen voor kachels veel strenger dan in Nederland. Dus moet Maxeda beter presterende, en dus duurdere, kachels inkopen die alleen voor België zijn bestemd. Intussen kan de Belgische consument zijn kachel gewoon in Nederland kopen.



5. Uitverkoop en solden

In België zijn de koopjesperiodes (solden) wettelijk vastgesteld. Buiten deze periodes mogen winkels geen uitverkoop houden. Buitenlandse bedrijven mogen in Belgische media geen reclame maken voor koopjesacties. De sancties zijn keihard.



6. Rustige Belgen, mondige Hollanders

Belgen zijn makkelijker bij problemen en blijven doorgaans rustiger. De Nederlander is mondiger en staat al snel op zijn rechten. Nederlandse ondernemer worstelt met de lossere wetgevingscultuur in België, terwijl zijn Belgische collega het moeilijk heeft met de strikte wetgevingscultuur van Nederland.



7. Risicomijdend gedrag

Belgen nemen minder risico’s dan Nederlanders. Dat verklaart waarom Belgische consumenten een stuk minder via internet winkelen. Belgen zijn minder prijsgevoelig winkelen liever bij de winkel om de hoek en bij ondernemers die bekendstaan om hun goede service.



8. Rijk en arm, arm en rijk

België kent relatief rijke burgers en een arme overheid. Nederland kent relatief arme burgers en een rijke overheid.