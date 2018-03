Ze hoeven het natuurlijk niet voor niets te doen, de geachte dames en heren van de stembureaus. Vanaf woensdagochtend half acht zien ze een leger aan plaatsgenoten voorbijkomen, op weg naar de stemhokjes.

Quote Gemiddeld zo'n 150 euro voor een dagje stembureau of een paar tientjes voor het tellen van de biljetten

Cursus

In een gemeente als Etten-Leur (ruim 43.000 inwoners) worden achttien stembureaus ingericht en die hebben per stuk minstens een voorzitter en drie leden nodig. Allen zeker 18 jaar en een verplichte cursus stembureau achter de rug.

Waar in veel gemeenten ook raadsleden of kandidaten voor een zetel ingezet mogen worden, heeft burgemeester Miranda de Vries geregeld dat er 'neutralen' aan de verkiezingsbak gaan: niet verkiesbare burgers en ambtenaren. Zij krijgen daarvoor 150 euro.

De extra handen die 's avonds de duizenden stembiljetten voor de gemeenteraadsverkiezingen en die voor het referendum stuk voor stuk komen tellen en hertellen, moeten het in Etten-Leur met 10 euro per teller doen.

In het naburige Rucphen liggen die bedragen respectievelijk op 130 en 30 euro, inclusief worstenbrood en andere ingrediënten om de lange dag door te komen.

Ambtenaren

Wanneer ambtenaren zich beschikbaar stellen in hun gemeente om eens een dagje in een school of verpleeghuis aan de slag te gaan, moeten ze daarvoor vrij nemen. Meestal krijgen zij dezelfde vergoeding als de anderen. In Breda is dat 140 euro, maar dan moeten ze na sluiting van de stembureaus ook helpen tellen. De voorzitter van een Bredaaas stembureau krijgt vanwege het gewicht van zijn functie 25 euro meer.

Omdat op zo'n uitgerekte werkdag soms in shifts wordt gewerkt of mensen maar een deel kunnen, zijn er ook gemeenten die met een uurloon rekenen. Zoals Geertruidenberg, waar 47 burgers worden ingeschakeld voor 10,80 euro per uur. Bruto.

Toppers

Die leggen het daarmee veruit af tegen hun vrijwillige lotgenoten in Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en Gilze-Rijen. Daar liggen de afgeronde vergoedingen voor een hele verkiezingsdag op 200 euro voor de voorzitter, 180 euro voor de leden en 40 voor de tellers. Oosterhout gaat daar zelfs nog overheen met respectievelijk 225, 205 en 60 euro. Bruto, dat dan weer wel.