Wat verdienen de raadsleden in Brabant?

Bijbaan

Raadsleden, wethouders en burgemeesters krijgen vanuit Rijksoverheid een vergoeding voor hun werkzaamheden in het bestuur van de gemeente. Hoe hoog die vergoeding is, hangt af van het aantal inwoners in de gemeente. Voor veel raadsleden in de kleine gemeenten is het daarom ook vaak een bijbaan. De Belastingdienst ziet de vergoeding als inkomen waar gewoon belasting over betaald moet worden. Het valt in de categorie 'overige werkzaamheden'.