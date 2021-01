Wat te doen als je Facebookprofiel opeens wordt geblokkeerd? ‘Doe het volgens hún regels’

Het overkwam Christel van Kuik, eigenares van restaurant 't Spoor in Sprang-Capelle. Een vriendin filmde haar terwijl ze in bikini het water instapt. Heel even van de zijkant, daarna alleen haar rug. Niks mis mee, zou je denken: je ziet huid en een bikini. Facebook heeft daar een heel andere mening over toen het filmpje via dat platform online werd gezet: het account van Van Kuik is gesloten.