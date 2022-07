Wat geven we uit op de kermis? 'Het is wel duur, maar het is nog steeds leuk’

Wiel Peeters vlagt bij het wielrennen: ‘Het blijft opletten’

BOXMEER - Hij is gepokt en gemazeld in het vak van vlagger. Niet langs de zijlijn bij een voetbalwedstrijd. Wiel Peeters uit Sint Anthonis doet het langs de route van Daags na de Tour. ,,Ik zie ergens anders een vlag omhoog gaan, zie wat aankomen, fluit en steek mijn eigen vlag omhoog. Dat is alles.”

25 juli