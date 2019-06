Wat gaan de zeven nieuwe bestuurders van Brabant de komende vier jaar doen?

Wie in 2013 in Brabant een huis kocht, kan nu flinke winst maken

13:15 Wie in de afgelopen jaren een huis gekocht heeft in Brabant, zou dit huis nu met flinke winst kunnen verkopen. De meeste woningen die in 2013 gekocht zijn, zijn door de stijgende huizenprijzen op papier nu veel meer waard. Deze ‘virtuele’ winst steeg vooral hard in Oirschot, Waalre en Nuenen.