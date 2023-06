Wat als je vrouw paardengek is? Paardencabaret over hoe je een hippisch huwelijk overleeft

Vrouw valt hard op haar hoofd in fietstun­nel in Berghem, traumaheli­kop­ter opgeroepen

OSS - Een 59-jarige vrouw is zondagavond gewond geraakt aan haar hoofd door een val in een fietstunnel in Berghem. Hiervoor werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.