Wat als er te weinig IC-bedden zijn? Stel nu je vraag voor onze live Q&A

REPORTAGE De lange adem van de Intensive Care, tien maanden vechten tegen corona

24 januari TILBURG - Tien maanden. Zo lang vechten ze op de IC al tegen corona. Tien maanden van slijm wegzuigen, zuurstof toedienen, patiënten omdraaien en medicatie geven...heel veel medicatie. De druk is na al die tijd nog onverminderd hoog. Vaccinaties bleef altijd het lichtpunt. Dus hoe is het nu op de IC waar iedereen die eerste prik in z'n arm heeft? ‘De bescherming is er, maar de opluchting is nog heel erg ver weg.’