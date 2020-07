Wat als een giftrein ontploft op station Tilburg? De kans is vrij klein, maar de mogelijke gevolgen enorm

VIDEO Bijzondere beelden van zeldzame roofvogel gemaakt in Zuid­oost-Bra­bant: ‘Dit is uniek’

26 juli Unieke beelden uit Zuidoost-Brabant. Daar is op 8 juli een zwarte wouw op beeld vastgelegd terwijl de vogel eet van een kadaver. De zwarte wouw is een zeldzame roofvogel in Nederland en door zijn gedrag wordt het dier niet vaak op camera vastgelegd. ,,Het is echt een indrukwekkende vogel, zo met die gevorkte staart", vertelt Karsten Reiniers van ARK Natuurontwikkeling.