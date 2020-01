Was het wel verantwoord om eerst twee ‘gewone’ agenten naar het huis van Joey D. in Rosmalen te sturen?

ROSMALEN - Joey D. had een behoorlijk verleden met vuurwapens. Was het wel verantwoord om twee ‘gewone’ agenten naar zijn huis te sturen? De Rijksrecherche doet onderzoek.

De politie wíst dat Joey D. door het gerechtshof was veroordeeld voor het doodschieten van Martie Heesbeen. Het zou ook bekend moeten zijn dat hij eerder was veroordeeld voor wapenbezit. Behalve een pistool waarmee hij eind 2014 zijn oom zou hebben doodgeschoten, werd er eerder onder meer ook een alarmpistool in beslag genomen.

‘Merkwaardige keuze’

Was het dan wel verantwoord om twee ‘gewone’ agenten naar het huis van D. te sturen om hem aan te houden? Politiewetenschapper Jaap Timmer noemt het ‘een merkwaardige keuze’. ,,Hij was veroordeeld voor het doodschieten van zijn oom. Dus is hij vuurwapengevaarlijk”, stelt Timmer, die al sinds 1991 onderzoek doet naar onder andere geweld tijdens politiewerk.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Politieonderzoeker Jaap Timmer. © Aldo Allessie

,,Voor dit soort klanten hebben hebben we nou juist een arrestatieteam”, vervolgt hij. ,,Die komen nog wel voor minder gevaarlijke aanhoudingen. Als je iemand vermoord hebt met een vuurwapen - laten we dat door zijn veroordeling even als feit aannemen - dan gaan alle rode vlaggen omhoog. Het is heel onverstandig om daar zomaar twee agenten op af te sturen. We mogen blij zijn dat ze het hebben overleefd.”

Quote Hij was veroor­deeld voor het doodschie­ten van zijn oom. Dus is hij vuurwapen­ge­vaar­lijk Jaap Timmer, Politiewetenschapper

Vuurwapengevaarlijk?

De weigering van D. om met de agenten mee te gaan, liep dinsdag behoorlijk uit de hand. Op een schotenwisseling volgde een urenlange omsingeling. Die werd pas beëindigd toen de politie het appartement van D. binnen stormde. De Rosmalenaar verwondde zichzelf vervolgens ernstig met zijn vuurwapen. Hij overleed een dag later.

Een woordvoerder van het OM stelt dat in het geval van Joey D. met de kennis van nu ‘andere keuzes zouden zijn gemaakt’ voor de manier waarop de arrestatie aanvankelijk is aangepakt. ,,Wanneer van tevoren duidelijk was dat er sprake zou zijn van een vuurwapen dan had die informatie ongetwijfeld tot andere keuzes geleid. Of dat ook had geleid tot een andere afloop is de vraag.’’

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Het appartement waar Joey D. zich verschanste in het centrum van Rosmalen. © copyright Marc Bolsius

Toch houdt hij vol dat de aanhouding volgens de ‘normale gang van zaken’ ging. ,,Wanneer iemand in het verleden heel gericht op een bepaalde persoon een vuurwapen heeft gebruikt, maakt dat iemand niet meteen vuurwapengevaarlijk. Toen duidelijk werd dat er sprake was van een vuurwapen, is het arrestatieteam ingezet.’’

Quote Wanneer van tevoren duidelijk was dat er sprake zou zijn van een vuurwapen dan had die informatie ongetwij­feld tot andere keuzes geleid Woordvoerder, Openbaar Ministerie

Wie doet risicovolle aanhoudingen?

In 2013 deed de Inspectie Veiligheid en Justitie, de toezichthouder van het ministerie, al onderzoek naar risicovolle aanhoudingen. ‘Wie doet ze?’, was de hamvraag. De politie worstelde met het antwoord, concludeerden de onderzoekers. Er zouden geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie er op pad moesten worden gestuurd voor arrestaties: ‘gewone’ agenten, specifiek opgeleide dienders óf een arrestatieteam?

Op de vraag of er sinds het rapport meer helderheid is gekomen, gaat Gerrit van de Kamp (voorzitter van politievakbond ACP) niet in. Evenmin op de vraag of agenten mogelijk nodeloos in gevaar zijn gebracht. Hij noemt de conclusie van politieonderzoeker Timmer ‘een analyse achteraf’. ,,Politiewerk is mensenwerk. Wij gaan er vanuit dat de afwegingen goed zijn gemaakt. De Rijksrecherche zal dit onderzoeken. Pas dan kunnen er conclusies worden getrokken of dit traject wel of niet correct verlopen is.”

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Advocaat Jan-Hein Kuijpers. © ANP

Dramatische afloop

Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van D., is van mening dat de dramatische afloop mogelijk te voorkomen was. ,,Voor de komst van het arrestatieteam vertelde hij mij dat hij zich zou overgeven. Ik overtuigde hem ervan dat er geen andere optie was. Na een paar sms’jes had ik geen contact meer met hem en bleek het arrestatieteam bij zijn huis te staan. Het had misschien gescheeld of iemand die hij vertrouwde ter plaatse met hem had kunnen spreken. Zijn moeder, zus, mijn kantoorgenote Fébe Schoolderman of ik. Je weet het niet. Maar tijdens zo’n situatie laat de politie niemand toe natuurlijk.”

Quote Ik maak het regelmatig mee dat een officier van justitie mij belt en vraagt of een vuurwapen­ge­vaar­lij­ke verdachte zichzelf wil komen melden Jan-Hein Kuijpers, Advocaat

De raadsman oppert nog een andere mogelijkheid. ,,Ik maak het regelmatig mee dat een officier van justitie mij belt en vraagt of een vuurwapengevaarlijke verdachte zichzelf al dan niet samen met mij wil komen melden. Dat voorkomt een actie door politie of arrestatieteam. Daar had nu ook voor kunnen worden gekozen.”

Rijksrecherche doet onderzoek

De woordvoerder van het OM vindt het overlijden van D. ‘een trieste gebeurtenis voor zijn familie, maar ook voor alle andere betrokkenen’. ,,De Rijksrecherche zal alles in zijn geheel onderzoeken om duidelijk te maken wat er dinsdag allemaal is gebeurd in Rosmalen”, zegt hij. ,,Daarbij wordt ook gekeken naar de wijze waarop de aanhouding zou plaatsvinden en de keuzes die gemaakt zijn.”