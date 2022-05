Was de brand in Cuijk een aanslag? ‘Gelukkig is ze ongedeerd, maar ze is wel ongelooflijk aangeslagen’

Zo verwijder je een teek en antwoord op andere vragen over tekenbeten

Het tekenseizoen is in volle gang. Een beet van een teek kan nare gevolgen hebben: de parasiet kan de Lyme-bacterie of het TBE-virus bij zich dragen. Wat is de beste manier om een teek te verwijderen? En vier andere veel gestelde vragen over de teek.

25 mei