War on drugs: de burgervader is geen sheriff

ETTEN-LEUR - In de strijd tegen de drugscriminaliteit speelt de burgemeester een cruciale rol. Maar noem hem geen sheriff of crimefighter. Dan klinkt het alsof hij iets doet dat helemaal niet bij die functie hoort.

Dat zei hoogleraar Bestuurskunde Pieter Tops van de Universiteit van Tilburg tijdens het symposium ‘De burgemeester: verbinder en crimefighter tegelijkertijd’. Deze bijeenkomst werd gehouden in De Nieuwe Nobelaer als afscheidscadeau voor burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot van Etten-Leur.

Quote Soms moet je grenzen stellen en streng zijn. Doe je dat niet, dan erodeert je gezag. Pieter Tops

Tops vindt het helemaal niks, wanneer burgemeesters in de rol van sherrif worden geduwd. ,,Ik hecht zeer aan de burgemeester in zijn rol van burgervader of –moeder’’, zei de hoogleraar tegen een gehoor van voornamelijk bestuurders, politici en ambtenaren.

Volledig scherm Hoogleraar Bestuurskunde Pieter Tops © DAVID VAN DAM ,,Maar als vader of moeder moet je ook serieus worden genomen. Soms ben je aardig en troostend, maar soms moet je grenzen stellen en streng zijn. Doe je dat niet, dan erodeert je gezag.’’

Mar wat een burgemeester daarbij niet kan gebruiken is het beeld dat hij als sherrif of crimefighter de strijd aan gaat met drugscriminelen. ,,Het gaat er om een fatsoenlijke samenleving overeind te houden. Dat is de inzet’’, zegt Tops, die ook een forse afkeer heeft van het begrip war on drugs.

Wat niet wil zeggen dat hij zich geen zorgen maakt over de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit die met name in Brabant vaste voet aan de grond heeft gekregen. Tops is somber: ,,Ons justitiële systeem is niet opgewassen tegen die criminaliteit. Het is een logistieke nachtmerrie vol vertragingstactieken. Natuurlijk, er wordt in het regeerakkoord 100 miljoen uitgetrokken voor de strijd tegen drugscriminelen, maar in het licht van de problematiek is dat een schijntje. Een aflaat.’’

Quote Gekozen burgemeester? Doe het niet! Pieter Tops

Volledig scherm Drugsdumping in Alphen. © Jeroen Vermeer Om te beginnen pleit Tops voor zwaardere straffen. Die zijn nu nog te mild. Verder maakt hij zich zorgen over de altijd weer terugkerende discussie over de gekozen burgemeester. Zijn advies: doe het niet!



,,Dat vinden criminelen heel interessant. Wanneer je zo’n machtige gekozen burgemeester krijgt vervalt namelijk een deel van de checks and balances die onze democratie kent’’, zegt de Tilburgse bestuurskundige, die zich ‘elke dag een hoedje schrikt’ van de omvang die de georganiseerde drugscriminaliteit intussen heeft aangenomen.



,,Het is een miljardenbusiness ‘’, zegt Tops. ,,Een derde van de winst gaat naar het buitenland. Waarvan denkt u dat die resorts aan de Turkse riviera van zijn betaald? Een derde hebben ze nodig om te dealen en te wheelen en de rest komt hier terecht. In de samenleving.’’

Omkoping

Overigens maakt Tops zich niet zo druk over de kans dat criminelen in gemeenteraden terecht komen. ,,Het zal wel eens voorkomen, maar waarom zou je? Ik maak me veel meer zorgen over omkoping. Het kan om kleine dingen gaan, bijvoorbeeld voor een ambtenaar die een fatale datum voor de verlening van een vergunning laat verlopen.’’

Er valt nog een hele wereld te winnen, voordat de drugscriminaliteit is uitgebannen. Wat druk uit het buitenland zou geen kwaad kunnen, denkt Tops: ,,Bill Clinton is een keer kwaad geworden op Wim Kok: hoe is het mogelijk dat de Verenigde Staten worden overspoeld door xtc uit Nederland? Toen kwamen er snel maatregelen, zoals de mogelijkheid om crugscriminelen uit te leveren aan de VS. Toen veranderde er wat.’’