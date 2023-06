Wapen aangetroffen in auto tijdens controle in Erp, meer wapens en drugs in huis bestuurder

ERP - De politie heeft woensdagnacht meerdere wapens aangetroffen in een auto die werd gecontroleerd in het buitengebied van Erp. Later werden er in de woning van de bestuurder meer wapens gevonden. Ook werden er verdovende middelen aangetroffen in het huis.