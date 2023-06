Wanroij wacht al ruim een week op PostNL-pakketjes, bezorgbedrijf belooft snel beterschap

Touwladder voor tweede keer excellent, maar wel voor het laatst

SINT-MICHIELSGESTEL - Basisschool De Touwladder in het kindcentrum Ellips in Sint-Michielsgestel mag zich opnieuw drie jaar excellent noemen. In 2020 kreeg de school dat predicaat ook al voor drie jaar. Wat maakt de Touwladder zo bijzonder dan?