Wanneer zet Thailand Johan van Laarhoven op het vliegtuig ?

De Thaise Hoge Raad besloot gistermorgen dat de straf die Van Laarhoven in hoger beroep kreeg opgelegd, in stand blijft: 75 jaar cel, waarvan hij er twintig moet uitzitten. Het besluit bekent dat de grondlegger van coffeeshopketen The Grass Company (met twee vestigingen in Tilburg en twee in Den Bosch) formeel kan vragen om zijn straf verder uit te zitten in Nederland. Van Laarhoven zit al vijf jaar gevangen in Bangkok en voldoet daarmee ook aan de Thaise eis dat iemand eerst een kwart van zijn straf moet hebben uitgezeten voor hij kan worden uitgeleverd. De 58-jarige Tilburger kreeg de straf voor het witwassen van de miljoenen euro’s die hij met zijn coffeeshops verdiende.