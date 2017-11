Wanneer de fles thuis de baas is

Hij had zijn eigen advocatenkantoor, zij was burgemeester van Culemborg. Allebei intelligente mensen, maatschappelijk geslaagd. Samen hadden ze een prachtige zoon, een mooi huis, geld genoeg om zorgeloos te leven. Maar zorgeloos was het leven niet. Annemiek Toonen (62) leefde met een alcoholist. Eerst zag ze het niet, en toen ze het wél zag, probeerde ze het weg te redeneren. Want een alcoholist is iemand die buiten onder de brug ligt. Een verlopen type, blikken bier in zijn hand. Toch?

En haar man, nou ja, die hing gewoon thuis lamlendig op de bank, wezenloze blik in de ogen, dat wel. En soms sprak ie een beetje vreemd. Dubbele tong? Nee joh! De man was moe, had een drukke, verantwoordelijke baan. En, zeker die laatste periode, dronk hij nog geen slok in haar bijzijn. Dus alcoholmisbruik, het kwam niet in haar op. Maar het gevoel dat er iets niet klopte, wurmde zich langzaam in haar brein.

Wurggreep van de fles

Annemiek wil haar verhaal vertellen. Na ruim tien jaar kan ze dat, de schaamte voorbij, de emoties onder controle. Sterker: ze zit er monter bij in haar zonnige appartement in het Paleiskwartier in Den Bosch. Haar zilverwitte krullen springen alle kanten op. Ze schenkt thee en steekt van wal. Vastberaden blik in de helblauwe ogen: dit wordt níet het relaas van een verslaafde, maar het verhaal van een partner, en een kind. Haar man, zíjn vader, werkte gewoon door alsof er niks aan de hand was, maar thuis zat hij in de wurggreep van de fles.

Zíj leden in stilte. Zoals al die andere partners van, ouders van, broers en zussen van, kinderen van. En net als zoveel anderen spraken zij met niemand over wat er thuis gaande was. Aanvankelijk zelfs niet met elkaar. ,,Mijn zoon had het eerder door dan ik. Ik heb lang in de ontkenning gezeten. Ik probeerde greep te houden op mijn werk, op mijn leven. Overleven door de schone schijn op te houden."

Bang

Waarom? ,,Tja, je schaamt je kapot. Je probeert je man op de rit te krijgen, en als dat niet lukt, voelt dat als falen. Zeker in een publieke functie is dat lastig. Hoe zouden ze mij als burgemeester serieus kunnen nemen, als ik de problemen van mijn eigen man niet eens kon managen? Ik wilde niet dat ze het zouden weten, zó bang om onderwerp van roddels te zijn, nagewezen te worden."



Daar begon de stress voor Annemiek; het is hard werken om de schijn op te houden. ,,De laatste anderhalf jaar dat ik bij hem was, sliep ik nog slechts drie, vier uur per nacht."

De volgende dag tralaláá gewoon aan het werk. Ze wilde hem niet meer mee naar gelegenheden waar ze als burgemeester moest zijn. ,,Want dan had ik geen moment rust, ogen in mijn achterhoofd, voortdurend alert of hij niet iets raars deed of zei. Ik kon me niet voorstellen dat niemand zou zien dat hij lam was. Maar hij liet zich niks verbieden. Dus lag ik al compleet in de stress voordat ik die opening moest verrichten, of een speech houden. En maar vrolijk doen, gewóón doen. Het vreet energie. Het nam mijn concentratie weg. Het sloopte me."

Puinhoop

Volledig scherm Bij haar installatie als burgemeester in Warnsveld in 1991. © copyright Marc Bolsius Ze moest nog leren dat je iemand niet kunt redden als hij dat zelf niet wil. Ze kwam erachter dat haar man het zelf moest doen, zelf de puinhoop op moest ruimen die hij ook zelf veroorzaakte. ,,Maar dat is doodeng. De liefde was inmiddels wel gedoofd, vervangen door zorgen, schaamte, eenzaamheid. Ik vroeg het ontelbare keren: wat is er met je aan de hand? Maar als er nooit een antwoord komt, hou je ermee op. Ik ging steeds meer mee in de situatie zoals die was. Ik dacht dat ik niet weg kon, want dan zal het wel helemaal mis gaan met hem en dat is dan jouw schuld."



Dus sukkel je door, zie je stilzwijgend zijn onrust aan, dat hij 's avonds om de haverklap de kamer uit loopt. Naar de keuken, naar de kelder, naar buiten. Stiekeme momenten voor een snelle slok alcohol, weet ze achteraf. Je negeert dingen of maakt ze mooier dan ze zijn. Je duwt het besef weg dat daar ergens in je achterhoofd sputtert.

Tot het niet meer ging. Totdat het grondig spaak liep. Op alle fronten. Thuis bleek haar man een ton schuld te hebben opgebouwd in zijn eigen zaak. Onbetaalde rekeningen, ze kon de serre van 30 vierkante meter vol leggen met stapels paperassen. ,,Een ton, ik voelde de paniek in mijn lijf. Ik heb het allemaal recht gebreid. Onderhandeld met schuldeisers, spaargeld aangesproken."

Motie van wantrouwen

Ondertussen speelde ze haar rol als burgemeester. En dat liep ook niet bepaald soepel. ,,Het college had niet de steun van alle partijen, het was niet tot ieders tevredenheid tot stand gekomen. Toen de gelegenheid zich voordeed, werden de messen geslepen. Ik voelde het toen ik die avond in 2004 de raadszaal binnenliep. En ik dacht, dóódmoegestreden: het zal wel, ze doen maar. Als ik mezelf was geweest, als mijn hoofd niet boordevol met thuis had gezeten, had ik de zaak in een eerder stadium in goede banen kunnen leiden, had ik dit wellicht kunnen voorkomen. Maar ik kon helemaal niks meer."

De uitkomst was een motie van wantrouwen tegen de burgemeester en haar drie wethouders. Zo spatte haar droom - politiek, besturen - uiteen. Indirect door het drankprobleem van haar man.

Uitzichtloze gevecht

Volledig scherm Tijdens haar burgemeesterschap in Culemborg (1998-2004). © Privé-collectie Annemiek Toonen Kort daarvoor was het thuis definitief mis gegaan. De alcoholverslaving, haar eenzaamheid, stress, uitputting, het hopeloze, uitzichtloze gevecht, ze kon het niet meer aan. Op het dieptepunt dronk haar man 8 tot 12 flessen wijn per dag. ,,Maar ik zag er niks van. Er verdween ook nauwelijks iets van de drankvoorraad die ik kocht. Hoe deed hij dat in vredesnaam? Nou, achteraf bleek dat hij zelf drank kocht, de flessen stopte hij in zijn dossiertas. Zo bracht hij de flessen ook stiekem weer uit huis. Gooide ze elders weg, nooit in onze afvalbak. Tot die laatste keer. Ik wist zeker dat ik de bak had geleegd, en toch vond mijn zoon er drie lege wijnflessen. Dat was het dan, want mijn zoon en ik dronken niet. Mijn man lag op bed, ik vroeg hem naar de drank, hij ontkende: 'Ik heb niks op'. Daar, op dat moment brak ik. Ik kon niet langer denken dat het allemaal best meeviel. Dat vriendje op wie ik als 15-jarige zo smoorverliefd was geweest, die man met wie ik al die jaren samenwoonde, hij werd op slag een vreemde voor me."

Ziek

Diezelfde dag nog verliet ze haar echtgenoot. Alles verloren, man, werk, huis. Zichzelf was ze allang kwijtgeraakt. ,,Het heeft me een dik jaar gekost om weer op te krabbelen. De afgelopen tien jaar ben ik gaan leven. Heb ik alle ellende losgelaten. Het heeft geen zin in wrok om te zien, spijt te hebben van verloren jaren. Ik vraag niet meer naar het waarom, maar aanvaard dat het ging zoals het ging. Ik verwijt mijn ex-man niks. Hij was ziek, niemand geeft vrijwillig alles op; kind, vrouw, huis, werk. Het is jammer dat hij niet in staat bleek over zijn problemen te praten, hulp te zoeken. Dat hij troost zocht in de fles."

Volledig scherm Annemiek Toonen: ,,Het heeft me een dik jaar gekost om weer op te krabbelen." © copyright Marc Bolsius In 2013 zat ze aan zijn sterfbed. Zijn lijf vernield door de drank. ,,We waren al jaren uit elkaar, ik had hem tijden niet gezien, maar je laat iemand niet alleen doodgaan."



Tien jaar geleden trouwde ze met haar tweede man. Ze ziet nu hoe een relatie ook kan zijn, hoe prettig het is om thuis te komen zonder angst hoe je je man aan zult treffen. En daarom voert ze nu individuele en groepsgesprekken met partners, dochters, ouders van verslaafden. Bij het Ismes Huis in Den Bosch, een huis voor ex-verslaafden en voor mensen die met een verslaafde leven.



,,Ik deel mijn ervaringen in de hoop dat anderen er wat aan hebben, hoe naïef ik was, hoe verkeerd mijn beeld van een alcoholist. Ik weet nu dat allerlei vormen van verslaving veel voorkomen in de zogenaamde betere kringen als advocatuur, accountancy, medische zorg, in directiekamers, onder gepensioneerden. Die verlopen man onder die brug met die blikken bier in de hand, dat is een beeld wat maar al te vaak niet klopt."

Maar ze wil méér, aandacht voor de omgeving van een verslaafde. ,,Achter iedereen met een onstilbare zucht naar drank, drugs, seks staan zeker vier mensen die in stilte lijden onder de verslaving van een dierbare. Wier leven er evenzeer door beïnvloed wordt."



Wat haar nog altijd raakt is de worsteling van haar zoon, nu 32. Een kind van een verslaafde vader raakt beschadigd. ,,Voor hem vind ik het zó erg dat hij zoveel heeft moeten zien, zoveel heeft meegekregen. Als puber vroeg hij mij waarom zijn vader de fles belangrijker vond dan zijn zoon. Ik heb hem verzekerd dat het zo niet zit, dat zijn vader van hem hield. Maar dat die verdomde drank nu eenmaal sterker was dan hij."