Wandelaar stuit op ‘ingepakt lichaam’ in bosjes centrum Eindhoven

EINDHOVEN - Een wandelaar in Eindhoven deed maandagochtend een wel erg lugubere ontdekking. Tijdens zijn wandeltocht door het Eindhovense centrum zag hij in de bosjes iets liggen, wat leek op een ingepakt lichaam. Het pakketje was omwikkeld met een wit doek en zat onder de rode vlekken.

De wandelaar schakelde de politie in. Al snel kwamen verschillende agenten ter plaatse en werd er rekening gehouden met verschillende scenario's. Volgens de officier van dienst had het in het ergste geval kunnen gaan om een ernstig misdrijf, en dus een plaats delict.

Maar niets bleek minder waar. Al snel ontdekte de politie dat het zogenaamde gevonden lichaam van een pop was, gewikkeld in een wit laken met rode vlekken. Waarom de pop in de Eindhovense bosjes lag, is nog een raadsel.

De politie vermoedt dat het 'gevonden lichaam’ deel uitmaakte van een spookspeurtocht, of dat het eigendom is van 'een persoon met rare gedachten'. De pop is door de politie weggehaald, de rechtmatige eigenaar heeft zich nog niet gemeld.

Volledig scherm Het gevonden pakketje in de bosjes van het Eindhovense centrum. © Instagram ovd_rob_politie_eindhoven

