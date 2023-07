Wandel-Inge trekt minstens 819 deelnemers. ‘Het wordt een dag met een lach en een traan’

Deurnes Atelier Laat je Zien neemt drempel weg voor mensen met lichte dementie: ‘Nu weet ik dat ik het wel in me heb’

DEURNE - Het idee is simpel: geef mensen met lichte dementie in Deurne een creatieve uitlaatklep. Het resultaat is niet alleen een expositie maar telt zwaarder, als je naar deelneemster Tonneke luistert: ‘Ze hebben me mijn zelfvertrouwen teruggegeven’