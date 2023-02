Wandel door en leer over de geschiedenis van De Groote Peel

Terwijl de tocht, van ongeveer zeven kilometer, trekt over de peelbanen en knuppelbruggen krijgen de deelnemers informatie over de geschiedenis van het Nationaal Park. Tevens wordt er uitleg gegeven over de planten, insecten en vogels die vandaag de dag leven in het grotendeels afgegraven hoogveengebied. Het vertrek is om 14.00 uur op de parkeerplaats van buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 in Ospel. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.