Wakeup call: '3D-printer bedreigt logistiek West-Brabant'

Ouder echtpaar verdwaalt in Oisterwijkse bossen: vrouw in water gevonden en man in bossen

0:20 OISTERWIJK - Een ouder echtpaar dat vrijdagmiddag een stukje is gaan wandelen in de Oisterwijkse bossen, is daarbij vermoedelijk de weg kwijt geraakt. Buurtbewoners hoorden rond 22.00 uur hulpkreten hoorden en schakelden de hulpdiensten in.