‘Waken voor eenzijdige conclusies vliegbasis De Peel’

Vakantie in Nederland eindigt voor Oekraïense Yevheniia met asielaan­vraag: vanuit azc Budel helpt ze landgeno­ten

BUDEL - Ze ging zes weken geleden voor een vakantie naar Nederland; om haar vriend Marc weer te zien. Maar door het oprukkende oorlogsgeweld in haar vaderland, is de Oekraïense Yevheniia Skrypnyk nog altijd hier. In het azc in Budel zoekt ze naar een nieuwe toekomst.

12:42