Wagenings kenniscentrum: bedwants rukt op in hotels en airbnb's

3 tips tegen de bedwants

1. Wil je geen bedwants meenemen in je bagage? Zet je koffer of tas dan niet op de grond bij een bed, maar op een rek op op enige afstand van muren en bed.



2. Wanneer je ontwaakt met rode plekjes op de huid of jeuk, is de kans aanwezig dat je slachtoffer bent geworden van de bedwants. Neem kleding niet zo maar mee naar huis en stop die in een dichte vuilniszak.



3. Zet je bagage bij thuiskomst buiten of in de schuur. Randen en naden van koffers kun je het best even goed schrobben met heet water. Was je kleding op zestig graden of warmer. Stop die daarna in de droger.



Bron: GGD