Wachtlijsten jeugdzorg Brabant lopen op

De wachttijden voor jeugdhulp in Noord-Brabant lopen op omdat er bij gelijkblijvende vraag krapte is ontstaan. Bezuinigingen en tekort aan personeel zijn daar debet aan. Voor een plaats in een gesloten internaat is de wachttijd nu enkele maanden, voor hulp thuis of op school 12 tot 16 weken.

Daar wijst René Meuwissen op, hij is bestuurder van Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis voor Zuidoost-Brabant en Thuis Noord-Brabant. Hij vreest dat langere wachttijden de problemen vergroten. ,,Deze kinderen hebben direct hulp nodig. Duurt dat te lang, dan kan dat de problematiek verergeren en dan is duurdere zorg nodig."

Werkdruk

Voor zijn medewerkers leveren de oplopende wachtlijsten handenvol werk op. Zij moeten problemen signaleren en indiceren en daarna de kinderen en hun ouders onderbrengen bij instellingen die hulp verlenen. ,,Wat dus gebeurt is dat onze mensen gemiddeld vijftien gezinnen begeleiden en zelf meer hulp gaan geven. Het gevolg is oplopende werkdruk." Meuwissen streeft juist naar 'minder zware hulp en kortere behandelingen'.

De wachtlijsten komen volgens Meuwissen op het conto van het vorige kabinet van VVD en PvdA, dat 200 miljoen euro bezuinigde op de jeugdzorg toen die taak overging op gemeenten. Het huidige kabinet gaat extra investeren in alle vormen van zorg, ook de jeugdzorg. ,,Dat is heel verstandig", vindt Meuwissen. Hij is vooral te spreken over het plan om de pleegzorg te versterken.

Quote Ouders die elkaar de hersens inslaan is ook een vorm van kin­der­mis­han­de­ling René Meuwissen

Over de samenwerking met de gemeenten is Meuwissen 'niet ontevreden'. ,,Ze houden zich netjes aan de tarieven voor justitiële zorg, opgelegd door een jeugdrechter."

Brede aanpak

Veel jeugdhulpverleners zijn nu onderdeel van de wijk- en dorpsteams die zich bezig houden met de gemeentelijke zorgtaken. Die brede aanpak, plus de samenwerking met instellingen als verslavingszorg en UWV, werpt volgens Meuwissen vruchten af. ,,Door de inzet van deze teams komen bij een melding van een kind met gedragsproblemen meer zaken aan het licht. Neem een kind met verslaafde ouders. Dan kan je wel met het kind aan de slag, maar dat heeft geen zin. Bij zeventig procent van de kinderen waar wij mee te maken hebben, blijkt dat er niets mis is het hen, maar wel met hun omgeving. Ouders die elkaar de hersens inslaan is ook een vorm van kindermishandeling. Als ouders met een huurschuld uit huis worden gezet, staan ook de kinderen op straat."