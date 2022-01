Waarschuwing voor kans op gladheid en winterse buien in Brabant

‘Datalek’ bij Máxima MC Veldhoven was A4'tje met daarop gegevens van 13 patiënten

VELDHOVEN - Het datalek dat vorige week bij het Máxima MC in Veldhoven plaatsvond, is een op straat gevonden A4'tje met daarop de gegevens van in totaal 13 patiënten. Het briefje is volgens het ziekenhuis niet in verkeerde handen terechtgekomen en inmiddels vernietigd.

3 januari