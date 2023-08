Waarschuwing ‘levensgevaarlijk’. Opnieuw slaan oprukkende bevers toe in Den Bosch

met video ‘Leypark Bastard’ belandt met scootmo­biel in het water in Tilburg, krijgt droge kleren van verzor­gings­te­huis

TILBURG - Een man is woensdag met zijn scootmobiel in het water beland in het Tilburgse Leijpark. Dat gebeurde bij de ontmoetingsplek waar vaker mensen op een scootmobiel bij elkaar komen. Volgens omstanders hield de man te lang zijn gas ingedrukt en kwam hij zo in de Leij terecht.