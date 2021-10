Waarom zou je je nu wél laten vaccineren en eerst niet? ‘Bang dat ik niet meer naar school mag’

Video Verdachte (21) dodelijke steekpar­tij in Den Bosch is halfzus van slachtof­fer (20); beelden te zien op sociale media

DEN BOSCH - De 20-jarige Anouk den Dekker uit Den Bosch is zaterdagavond om het leven gekomen bij een steekpartij. Haar 21-jarige halfzus Bouchra D. is aangehouden als verdachte, zij moet nog worden gehoord door de politie. De steekpartij gebeurde in het huis van het slachtoffer aan de Slagendreef waar zij woonde met haar halfzus en moeder. Beelden van de overleden Anouk werden door een (bedrijfs)account van de verdachte op Instagram gestreamd. De hond die zaterdagavond zwaargewond raakte bij de steekpartij heeft acht messteken in zijn lichaam, maar is wel stabiel.

24 oktober