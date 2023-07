Waarom zijn er juist branden bij scholen? ‘Vaak jongeren die de impact van vuur niet overzien’

OSS/UDEN/VEGHEL - Help, de vlammen slaan weer uit een school, nu bij de oude Sint-Janmavo in Oss. De reeks schoolbranden in deze regio lijkt eindeloos als je teruggaat in de tijd. De mavo in Veghel maakte zelfs twee flinke branden mee binnen zestien jaar.

Brand is vreselijk, maar een school is daarna wel weer snel op de rails te krijgen. Dat is de ervaring van Jan Rietbergen, die lang directeur was van de Pius X Mavo in Veghel, een voorloper van het huidige Fioretti College. Tot twee keer toe maakte hij een brand mee waarbij de mavo veel schade opliep. ,,Iedereen schiet je gelukkig na alle ellende snel te hulp. Mensen staan voor je klaar, de betrokkenheid is enorm.”

Schoolbranden in deze regio komen geregeld voor. In de afgelopen dertig jaar werden naast de Pius X mavo in Veghel onder meer de basisscholen Jan Bluijsen en de Brink in Uden, kindcentrum Vindingrijk in Uden, de islamitische basisschool Bedir en openbare school Camelot in Uden , Vlasgaard in Zeeland en Het Baken, de Nicolaasschool en de Sint-Jansmavo in Oss getroffen.

Sommige gebouwen waren nog vol in bedrijf, andere panden stonden al een tijdje leeg. Hoe komt het dat juist schoolgebouwen in deze contreien ‘in trek’ lijken te zijn bij brandstichters? Heeft de onderwijsbestemming daar iets mee te maken? En wie doen het?

Oorzaken lopen uiteen

Nee, zomaar alle branden op één hoop gooien, is onzinnig. De oorzaken van de vlammenzeeën lopen uiteen, soms gaat het doodgewoon om kortsluiting. De opzienbarende brand bij de islamitische basisschool Bedir in 2004 in Uden, gesticht door drie jongeren van buiten die school, kwam er in de nasleep van de geruchtmakende moord door moslimextremist Mohammed B. op de bekende islamcriticus en filmmaker Theo van Gogh in Amsterdam. Maar van echt sterke racistische opvattingen bleek naderhand bij de daders geen sprake.

En was de 23-jarige Osse verdachte van twee branden bij Het Het Baken en de Nicolaasschool in 2021, die zelf aangaf boze gevoelens te hebben gehad, een pyromaan of niet? Dat konden de deskundigen tijdens de rechtszaak niet vaststellen. Maar een bijzondere interesse voor vuur was er wel, stelden zij vast. Een psycholoog beschreef zijn fascinatie voor vuur, zijn stoornis op het autismespectrum en zijn cognitieve achteruitgang door overmatig gebruik van lachgas. Hoe dan ook, de man werd simpelweg bij gebrek aan bewijs uiteindelijk vrijgesproken van de branden. Wel kreeg hij straf omdat hij een prullenbak in brand had gestoken.

Uit verveling

Hoe het ook zij, in sommige gevallen kunnen schoolbranden inderdaad het werk zijn van pyromanen, soms wordt de oorzaak niet opgehelderd zoals bij Het Baken en de Nicolaasschool, maar in de meeste gevallen in deze regio lijken het simpelweg jongeren te zijn geweest die uit verveling of vandalisme de boel in de hens zetten. Dat denkt oud-directeur Jan Rietbergen van de Pius X-mavo in Veghel.

Deze school werd zowel in 1980 als in 1996 opgeschrikt door brand. In beide gevallen waren het jongeren die het vuur hadden aangestoken. ,,Rond 1980 kwamen drugs net op, we hadden te maken met groepen rivaliserende jongeren. Daarna was het weer een tijd over en dan begon het weer. Het waren groepen uit bepaalde woonwijken die tegenover elkaar stonden.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Puinhoop na de brand bij Bedir in 2004. © Van Assendelft

De eerste brand in 1980 ontstond nadat er ruiten waren ingegooid. ,,Uiteindelijk ontwikkelde er zich in twee lokalen brand, wat aanzienlijke schade opleverde.” En in 1996 hadden onverlaten enkele stapels kranten tegen de voordeur gelegd en aangestoken, vertelt Rietbergen. ,,Waarna de houten voorgevel met ramen van plexiglas ging branden en de vlammen naar binnen sloegen.”

‘Zorg dat je geen gemakkelijke prooi bent’

Daarna is nieuw onheil de school gelukkig bespaard gebleven. Maar toch, twee branden hakten erin bij de schooldirecteur. Hoe dan ook, wat je vooral niet moet doen is het brandstichters al te gemakkelijk maken, schetst de Veghelaar. ,,Zorg dat je geen containers bij de gevel zet, dan vraag je er bijna om. En laat geen puin of losse stenen slingeren, waarmee ze ramen kunnen ingooien. Want dan ben je wel een heel gemakkelijke prooi.”

Jongeren beseffen de impact niet van wat ze doen Jan Rietbergen

Rietbergen denkt dat jongelui die brand stichten, vaak niet beseffen wat ze doen. ,,Ze voorzien de impact niet. Met hun puberbrein hebben ze er vaak helemaal geen idee van dat brand kan zich razendsnel kan ontwikkelen, binnen vijf minuten staat iets volledig in lichterlaaie.” Schoolbranden hebben grote impact, als hij er nu aan terugdenkt siddert hij nog wel een beetje. ,,Ik weet nog dat toenmalig burgemeester Ies Keijzer midden in de nacht toen de brand woedde opeens naast me stond. Dat was echt een steuntje in de rug. Het is fijn als iemand letterlijk naast je staat.”

Waarom scholen?

Waarom jongeren juist scholen in brand steken? Rietbergen: ,,Het kan ook om vandalisme of brandstichting bij andere gebouwen gaan, maar in hun hoofd zijn jeugdigen natuurlijk heel veel met school bezig. Brand stichten bij een winkel zal minder snel in ze opkomen. Ook bij onze mavo waren het bekenden van de school die de brand stichtten. Leerlingen dus. Je vergeet het nooit meer.”

De politie, die onderzoek doet naar de brandstichtingen, vindt het heel lastig te zeggen waarom juist schoolgebouwen soms het specifieke doelwit zijn. Iedere keer is de situatie weer anders. Hoe dan ook, wat woordvoerder Manon van der Heijden wel weet is dat leegstaande panden sowieso vaak ‘aantrekkelijk’ zijn voor vandalen. ,,Maar is dat hier bijvoorbeeld nu bij de oude mavo Sint-Jan in Oss ook aan de orde? Daar valt nog niets over te zeggen, zolang het onderzoek nog loopt. En of het plaatsen van camera’s en hekwerk brand echt tegengaat, dat valt ook niet te zeggen.”