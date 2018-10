Waarom we miljoenen uitgeven aan één moordzaak in Eindhoven

EINDHOVEN - Het oplossen van de moord op Nicole van den Hurk kostte de samenleving een kapitaal. En dat voor het oplossen van slechts één misdrijf. Moeten we dat willen? Is dat gerechtvaardigd?

Het zijn de rechercheurs die, met tussenpozen en in wisselende samenstellingen, dik twintig jaar aan de zaak werkten. Het zijn de onderzoeken van DNA-experts uit binnen- en buitenland, de beste van de wereld, die het complexe spermaspoor analyseerden. Het zijn de tientallen zittingen in de afgelopen jaren bij de rechtbank en het gerechtshof. Het zijn de ontelbare tapgesprekken, de undercoveroperatie en het opgraven en herbergraven van haar lichaam. Het onderzoek naar de dood van Nicole van den Hurk uit 1995 leidde deze week tot de veroordeling van Jos de G. Maar datzelfde onderzoek kostte de samenleving kapitalen.

Twee miljoen

Het is dat er geen bonnetje van uit te draaien valt, maar anders zou er zeker een bedrag met zeven getallen onder aan de streep staan, zeggen deskundigen. En dan is de zaak rond die van Nicole van den Hurk waarschijnlijk niet eens de duurste. In dé zaak die deze zomer het hele land bezighield – die van het Limburgse jongetje Nicky Verstappen (11) – werd begin dit jaar 21.500 mannen gevraagd wangslijm at te staan. Kosten: bijna twee miljoen.

Volledig scherm Het verkrijgen van DNA-materiaal bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag. Bron: ANP/Robin van Lonkhuijsen © ANP/Robin van Lonkhuijsen

DNA-verwantschapsonderzoek van kleinere omvang leidde eerder wel tot succes in het oplossen van de moorden op Milica van Doorn (19 jaar, 1992, Zaandam) en Marianne Vaatstra (16 jaar, 1999, Friesland). Maar toch: miljoenen voor het oplossen van één zaak. Tijd die rechercheurs niet steken in andere onderzoeken, in andere vormen van criminaliteit. Moeten we zo veel tijd, geld en energie steken in slechts één zaak?

Waarde van mensenleven

Het voelt ergens als een ongemakkelijke vraag. Alsof we de waarde van een mensenleven in geld uitdrukken. Dat doe je niet. Ondertussen staat dit taboe in de zorg al langer ter discussie, vooral als het gaat om dure medicijnen. Verzekeraars houden nog weleens 80.000 euro aan, voor bijvoorbeeld medicijnen, aan maximale kosten om iemands leven met één jaar te verlengen. En ook in het verkeer wordt een mensenleven al langer vertaald in geld. Moet er een rotonde komen voor de veiligheid? Dan wordt berekend hoeveel mensenlevens dit scheelt (2,6 miljoen per gewonnen mensenleven) en of dat opweegt tegen de kosten.

Quote Van alles dat door de politie wordt onderzocht bij een moord blijkt achteraf 98 procent zinloos te zijn geweest. Peter van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie

Vooropgesteld: een moord oplossen kost altijd veel geld. Het is eerder regel dan uitzondering dat politie-onderzoek duur is. Helemaal als het bij het begin van het onderzoek gissen is naar wie de dader is. Dan rollen er verschillende scenario’s uit de kast die stuk voor stuk worden uitgepluisd door de recherche. „Van alles dat er is onderzocht blijkt achteraf 98 procent zinloos te zijn geweest”, zegt Peter van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. „Had het dan niet allemaal sneller gekund? Vaak is het antwoord: nee. Omdat je niet kunt voorspellen hoe je een zaak oplost, moet je alles onderzoeken. Dat kost altijd veel tijd, geld en mankracht.”

Andere criminaliteit

Het is bovendien tijd, geld en mankracht die je sowieso kwijt bent, klinkt het. De rechercheurs staan nu eenmaal op de loonlijst van de politie. Maar is dat niet wat te gemakkelijk geredeneerd? De tijd die de politie in het onderzoek naar Nicole van den Hurk stak, kon niet worden besteed aan andere onopgeloste moordzaken. Of aan andere vormen van criminaliteit: onderzoeken naar grootschalige drugshandel of cybercriminaliteit. „Misschien ben ik hard, maar voor mij is dat een gemakkelijke keuze”, zegt Sébas Diekstra. „Levensdelicten zijn in het leed dat ze veroorzaken onvergelijkbaar met andere misdrijven.”

Quote Bij nabestaan­den is de levens­vreug­de groten­deels weggesla­gen. In die zin kost een moord vaak meer levens dan alleen dat van het slachtof­fer. Sébas Diekstra, advocaat

Diekstra is advocaat en staat geregeld nabestaanden bij van oude moordzaken. Als één van de kartrekkers van het tv-programma Moord of Zelfmoord, waarin kritisch wordt gekeken naar de doodsoorzaak in oude zaken, heeft hij soms intensief contact met mensen die hun dierbare zijn verloren. „In de meeste gevallen heb je het over mensen die jaren later nog steeds elke ochtend met die herinnering opstaan en elke avond mee naar bed gaan. Helemaal als niet duidelijk is wat er is gebeurd. Door die onzekerheid is bij hen de levensvreugde grotendeels weggeslagen. In die zin kost een moord vaak meer levens dan alleen dat van het slachtoffer. Dat zou alleen al genoeg moeten zijn om een moordonderzoek nooit te stoppen.”

Parkeerbonnen

Maar dat is toch niet helemaal hoe het werkt in onze maatschappij. De ene moord is de andere niet. Bij sommige zaken zijn we geschokter door wat er is gebeurd, leven we meer mee met de nabestaanden en willen als samenleving liever dat het misdrijf wordt opgelost. Peter van Koppen merkte dat duidelijk toen hij bij het onderzoek naar de moord op de Friese Marianne Vaatstra (16 jaar, 1999) werd betrokken: „Het eerste wat ik vroeg aan de hoofdofficier was: ‘Jullie zijn al zo lang met die zaak bezig. Kunnen die politiemensen niet beter parkeerbonnen gaan schrijven? Is dat niet rendabeler?’ Toen zei ze: ‘Je moet eens weten hoe erg deze zaak erin heeft gehakt bij de gemeenschap.’ Dat heb ik later ook gemerkt. Het ging om een streek in Friesland waar misschien één moord per jaar plaatsvond, die ook nog eens vrijwel altijd meteen werd opgelost. Nu hadden ze ineens te maken met de moord op een jong meisje en konden ze de dader niet vinden.”

Volledig scherm Op de plek waar Nicole van den Hurk werd gevonden, staat nu een gedenkteken. © Ton van de Meulenhof

Eindhoven is wat dat betreft onvergelijkbaar met de hechte gemeenschap in Friesland. De stad telt elk jaar wel een aantal moorden, waarvan er ook een heel stel nooit zijn opgelost. Maar met Nicole van den Hurk is er wel, net als bij Marianne Vaatstra, sprake van een weerloos en willekeurig slachtoffer. Een meisje van pas 15 jaar, om het leven gekomen door een vreselijk misdrijf. Volgens Van Koppen speelt dat onmiskenbaar mee: „Als het slachtoffer een hoge aaibaarheidsfactor heeft, is de kans groter dan zo’n zaak langdurig wordt onderzocht. Die raakt bij rechercheurs niet in de vergetelheid.”

Seksuele agressie

Sébas Diekstra wijst ook op het type moord. Net als bij Marianne Vaatstra gaat het om, wat hij noemt, seksuele agressie. Ze werden niet alleen vermoord, maar ook verkracht. Diekstra: „Het risico dat de dader later meer slachtoffers maakt, is dan groot. Dat maakt het een noodzaak om op zo iemand te blijven jagen. De maatschappij moet worden beschermd tegen dit soort mensen, meer slachtoffers moeten worden voorkomen.”

De Nicole-zaak is daar het ultieme bewijs van. Dader Jos de G. werd pas in 2014 aangehouden. Omdat tot die tijd niet bekend was dat hij het Eindhovense meisje had gedood, en dus vrij rondliep, kon hij meerdere slachtoffers maken. In 2000, vijf jaar na Nicole, verkrachtte hij zijn ex-vriendin. Datzelfde jaar sprong hij in Valkenswaard ook achterop bij een willekeurig meisje van 20 en misbruikte haar urenlang aan de oever van de Dommel.

Aanknopingspunten

Maar hoeveel indruk een moord ook maakt op de samenleving, uiteindelijk valt en staat alles met de kans op succes. Alleen als er goede aanknopingspunten zijn om een zaak op te lossen, rinkelt de geldbuidel van justitie. Na elke moord stort de politie zich een paar dagen tot weken vol overgave op het onderzoek. Maar of er ook langere tijd door wordt gerechercheerd bepalen de aanknopingspunten. Wat ook helpt: de dure onderzoeken behaalden vooralsnog resultaat. Bij Marianne Vaatstra en Nicole van den Hurk leidden ze tot de veroordeling van de dader. Bij Milica van Doorn en Nicky Verstappen zijn er dankzij het onderzoek verdachten opgepakt die worden vervolgd.

Quote Als een moordenaar het gevoel krijgt dat hij er ongestraft mee wegkomt, zou dat fnuikend zijn voor ons rechtsge­voel. Peter R. De Vries, misdaadverslaggever

Zodra er goede aanknopingspunten zijn waarmee een oude moordzaak valt op te lossen, moet de politie er dan ook mee aan de slag. Zonder zich daarbij druk te hoeven maken om de kosten, zegt misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hij was bij verschillende oude moordzaken, waaronder die op Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen, nauw betrokken. „Het alternatief is dat we wel naar het prijskaartje kijken en om die reden na een paar maanden of jaar stoppen met onderzoek omdat het teveel gaat kosten.”